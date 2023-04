Centenar de migrantes escapan de centro migratorio en Chiapas

Uno de los migrantes que venía en el grupo dijo a medios que lo único que quieren es transitar de manera libre y pacíficamente por México para llegar a Estados Unidos.

“Nosotros no tenemos armas, no somos criminales, venimos por un futuro mejor y no respetan nuestros derechos”, explicó un migrante que salió huyendo del lugar.

Otro migrante denunció que donde estuvieron detenidos, “más bien estábamos encerrados y no es un albergue, sino una cárcel, donde no tenemos voz y ni derechos”.

“Nos tenían encerrados, son muros bien altos, aunque no nos pegaron, el sufrimiento psicológico y la alimentación es de lo peor”.