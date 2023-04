$!Entre la incertidumbre y el dolor las familias de hondureños tras incendio en México

El incendio que ocurrió minutos antes de las 10:00 pm del lunes 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez , México , cumple ya tres días y las familias hondureñas no han recibido una tan sola llamada de una autoridad hondureña de Cancillería que les diga el estado actual de sus seres queridos.

En Honduras, la información no la valida Cancillería y los presuntos fallecidos son englobados en el apartado de “no ubicado”, mientras que al resto les avala solo su ubicación en los hospitales. Para unas familias eso da esperanza; para otras prolonga la incertidumbre.

En la casa de la familia Umaña Madrid se cree, sin certeza, que Edin Josué Umaña Madrid, de 26 años, es uno de los siete fallecidos en el siniestro de Juárez.

Su hermana Sindi Elizabeth ha hecho llamadas y hablado incluso con autoridades mexicanas y se lo confirman. No es la noticia que quiere, porque en su cabeza no halla la forma de darle la noticia a su mamá, que no ha querido comer y apenas ha dejado de llorar.