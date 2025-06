Once personas muertas y varias heridas deja balacera en fiesta religiosa en México

Ciudad de México

La Fiscalía del estado mexicano de Guanajuato (centro del país) elevó este miércoles a 11 el número de personas muertas y 20 lesionadas tras el ataque armado en una fiesta religiosa en la ciudad de Irapuato.

El tiroteo, registrado la noche del martes en un domicilio de la colonia Barrio Nuevo, ocurrió durante la celebración de una fiesta patronal por el Día de San Juan Bautista.

"Hasta el momento, se tiene el reporte de 11 personas fallecidas, identificadas preliminarmente como ocho hombres, un menor de edad (17 años) y dos mujeres", apuntó la dependencia en un comunicado.Además, indicó que 20 personas se encuentran lesionadas por impactos de arma de fuego, quienes han sido trasladadas a distintos hospitales de la región.

La fiscalía precisó que las labores de identificación de todas las víctimas siguen en curso, "ya que algunas personas heridas fueron ingresadas a hospitales por medios propios".

"No se descarta que puedan registrarse más personas lesionadas relacionadas con el mismo evento", señaló.Finalmente, la dependencia se comprometió a esclarecer los hechos y "no dejar estos crímenes impunes". Sin embargo, hasta ahora no hay reporte de personas detenidas.

En redes sociales, han circulado imágenes del ataque en las que se observa a personas bailando, cuando repentinamente se escuchan detonaciones de arma de fuego.

En medio de la balacera, se observa a algunos tirarse al suelo para evitar ser alcanzados por los disparos.Medios locales reportaron que cuatro personas murieron en el lugar del ataque y seis más cuando eran atendidos por paramédicos o trasladadas a un hospital.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el homicidio múltiple y aseguró que ya está en investigación, además señaló que en Guanajuato ha habido un descenso en el número de homicidios, pese a que en 2024 fue el estado con más casos en todo el país.

“En este caso, en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños", afirmó en su conferencia de prensa diaria.El estado de Guanajuato lideró en 2024 en homicidios dolosos, alcanzando 3.151 casos, del total de 30.057 registros en todo México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).