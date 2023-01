Video: Insólito pez con dientes humanos ataca a un buceador

El pez macho atacó y mordió a Alex en la pierna. El ataque del pez fue captado por la cámara, y en el vídeo se le oye gritar de dolor. “Me asustó y me hizo daño, pero no me rompió la piel ni nada, así que no fue peligroso”, confesó el joven.

”Los peces ballesta son muy territoriales y normalmente son dos: la madre se queda en el fondo, donde están los huevos, y el macho vigila el espacio por encima de los huevos hasta la superficie”, ha explicado. Por este motivo, Pikul cree que lo que ocurrió fue algo normal: “El pez sólo estaba haciendo lo que se supone que debe hacer y defendiendo a sus hijos”.

Ahora ya no lo ve como una experiencia traumática, sino como algo divertido e inusual por la dentadura del pez. “He visto peces ballesta antes, pero cuando vi el video de su regreso, pensé que era graciosísimo”, ha indicado.

Pikul ha descrito al pez como un animal con “una cara que sólo una madre podría querer”, y ha detallado que el “pez bobalicón y feo” tiene dientes humanos: “Nunca se consigue una toma tan cercana de cómo son sus dientes”.