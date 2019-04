Ardillas con pelaje multicolor fascinan a los turistas

Redacción

En muchos países puedes ver a estos roedores en los parques y al aire libre, siempre que se ve causa una pequeña emoción ya que son unos animales muy carismáticos.

Un fotógrafo de la India ha quedado fascinado tras ser el protagonista de retratar a una ardilla de un tamaño más grande de lo habitual pero sobre todo tiene un pelaje multicolor que causa una gran impresión al verla.

"La vista fue un auténtico festín para mis ojos. Las ardillas me fascinaron y me emocioné al captar esta belleza con mi cámara", dijo Kaushik Vijayan, un fotógrafo aficionado, en declaraciones recogidas por The Sun.

Según versiones, la ardila fue fotografiada en la selva de de Melabar. Kaushik dijo que fue difícil fotografiar ya que se mueve mucho.

‘Shekru’ así es llamado por los habitantes de la zona, aunque también se le conoce como la ardilla gigante de Malabar debido a que vive en dicha zona.

La alimentación de esta ardilla es completamente variada ya que come todo lo que se encuentra en los árboles. Estas animales están siendo una gran sensación para los turistas que quedan atónitos al ver su belleza.

A las ardillas se les puede ver en la selva Malabar.