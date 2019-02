Un hombre asfixia a un puma tras brutal pelea en Colorado

Colorado, Estados Unidos.



Investigadores de Parques y Vida Salvaje de Colorado (CPW, en inglés), Estados Unidos, dijeron este martes que un hombre atacado por un puma en el norte del estado sobrevivió al asfixiar al animal hasta matarlo, una circunstancia considerada como "muy rara".



El hombre presenta heridas en la cabeza, el cuello, la cara, los antebrazos y las muñecas, así como "serias heridas" y cortes en sus piernas y su espalda. Pese a esa situación, consiguió llegar por cuenta propia a un hospital de la zona.



Según las autoridades, los hechos sucedieron ayer cerca de un embalse, en la zona conocida como Horseshoe Mountain, al oeste de la ciudad de Fort Collins, en el condado Larimer, mientras el hombre trotaba por el lugar.



Las heridas de esta persona, cuya identidad no se ha dado a conocer, revelan que el puma lo atacó por la espalda, atrapándolo a la altura del cuello.



El enfrentamiento



El hombre se enfrentó al animal y, de acuerdo con CPW, una agencia del gobierno estatal, lo ahorcó.



A través de una serie de mensajes difundidos en Twitter, los investigadores de CPW indicaron que habían podido confirmar "el relato de la víctima de que pudo sofocar al animal mientras se defendía del ataque".



Sin embargo, aún no queda claro qué provocó la acción del puma, un ejemplar joven, ya que son contadas las ocasiones de ataques de estos felinos a humanos.



Se especula que el trote del hombre pudo ser el factor desencadenante, o que el puma se encontraba enfermo. De cualquier manera, alguna acción del hombre "desató el instinto" del felino, según CPW.



Se desconoce cómo hizo el atacado, que carecía de algún tipo de arma de defensa, para sofocar al animal. Sus manos estaban heridas y sangrantes.



En declaraciones a medios locales, Rebecca Ferrell, portavoz de CPW, expuso que "todos estamos confundidos e impresionados". También la funcionaria dijo que matar a un puma a mano limpia "es muy raro".



Una vez que el hombre se recupere lo suficiente, probablemente esta misma tarde, los investigadores tendrán "varias preguntas para él", dijo Ferrell.



Los detalles de la necropsia del puma, así como los de las heridas del hombre atacado, no se darán a conocer en el transcurso de las investigaciones. EFE