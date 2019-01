¡Gol!: Madre brasileña narra juegos de fútbol para su hijo ciego

Sao Paulo, Brasil.

A gritos de gol y emocionantes narraciones, esta apasionada hincha del Palmeiras ha atraído la atención de todo Brasil por comentar los partidos de fútbol para su hijo ciego.



Silvia Grecco y su hijo Nickollas, de 12 años, se ganaron los corazones de los brasileños luego de que el año pasado la televisión los mostrara en la tribuna.

“Le cuento los detalles: el jugador va de manga corta, el color de sus zapatos, el color de su cabello, ¡fue falta! Además de narrar la propia jugada hago una mayor descripción para que él también pueda sentir el ambiente pero mi narración es de emoción, no soy profesional. Todo aquello que voy viendo y sintiendo, se lo paso a él, ¡incluso cuando necesito insultar al árbitro!”, dijo Silvia Grecco, narra los partidos para su hijo.



Nickollas también padece autismo. Su historia ha tenido tanto impacto que ha sido invitado, junto con su padre, a varios programas de televisión y hasta asistieron a un entrenamiento del Palmeiras.



El padre de Nickolas y su hermana son hinchas de otros equipos pero su madre logró convencerlo de apoyar a Palmeiras con la ayuda de alguien muy especial.



“Tuve el placer de conocer a Neymar de llevar a Nickollas para conocerlo y Neymar levantó a Nickollas en sus hombros él pasó su mano por su cabello, ¡fue muy emocionante! Le pregunté a Neymar sobre a qué equipo le iba de pequeño y Neymar dijo que era palmarense. Dije, ¿ves Nickollas?, tu madre, tu jugador, entonces creo que tu equipo debe ser Palmeiras y lo llevo al estadio”, añadió Silvia Grecco, narra los partidos para su hijo.



En esta ocasión Silvia, Nickollas y algunos amigos con distintas discapacidades fueron invitados a un palco del Allianz Park.



“Ella habla bien, sabe narrar. Ella también conoce como nosotros”, explicó Danilo Falconi, amigo de Nickollas.



"She speaks well, she knows how to tell it. It’s because she knows it, like people know it."

"Ela fala bem, ela sabe contar. É que ela também conhece, como a gente conhece."



Al final, nadie se fue desilusionado. Palmeiras ganó 1-0. Texto, foto y video de AFP.