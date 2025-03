Noem recorrió la megacárcel como si fuese "un zoológico", dice el chavismo

Caracas, Venezuela.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano.

El miércoles, frente a una celda, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a su presidente por "su asociación con los Estados Unidos" para recibir a terroristas y encarcelarlos, mostrándoles así las consecuencias "por la violencia" que, aseguró, "han perpetuado" en la nación norteamericana.

Venezuela denuncia la violación del debido proceso de estas personas e insiste en que no descansará hasta rescatar a sus connacionales, mientras ha llevado a cabo numerosas actividades en respaldo a ese grupo de migrantes, como movilizaciones y la recolección de firmas. EFE