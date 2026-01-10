Nicaragua libera presos políticos en medio de tensiones con EE UU

Managua, Estados Unidos.

A sus 80 años, el Ejecutivo que comparte con Murillo atraviesa, según analistas, uno de sus momentos de mayor incertidumbre tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una misión militar estadounidense.

En un comunicado oficial, el Gobierno informó que, con motivo de la conmemoración del aniversario, “han retornado a sus hogares y familias decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes”. Ortega cumple este sábado 19 años consecutivos en el poder desde el inicio de su segundo mandato en 2007.

El Gobierno de Nicaragua , copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de “decenas de personas” que permanecían detenidas, entre ellas varios presos políticos, según confirmaron varios medios locales. La excarcelación ocurre en el marco del 19 aniversario del Ejecutivo en el poder y en un contexto de presiones de Estados Unidos.

En un mensaje previo por el aniversario, Murillo llamó a “seguir adelante con amor” y a fortalecer la fe y la paz, sin precisar a qué se refería con los “tiempos duros” mencionados. En los últimos días, la pareja presidencial expresó su respaldo a Maduro y exigió su “liberación inmediata”, aunque con un tono más cauteloso hacia Washington. Además, fue suspendida a última hora una caminata prevista en la capital para celebrar los 19 años de gobierno.

El analista nicaragüense Óscar René Vargas señaló a EFE que los acontecimientos en Venezuela modificaron el escenario geopolítico regional, con repercusiones directas en Nicaragua. A su juicio, el Gobierno Ortega-Murillo percibe ahora una mayor fragilidad y un aislamiento creciente en América Latina, donde mantiene relaciones aceptables con un grupo reducido de países.

En la misma línea, el analista costarricense Vladimir de la Cruz advirtió que, tras lo ocurrido en Venezuela, Nicaragua enfrenta un escenario de riesgo si no rectifica. Consideró que una lectura adecuada de la coyuntura debería traducirse en concesiones políticas, como la restauración del proceso democrático, la liberación de presos políticos y garantías para la oposición.

Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón afirmó que lo sucedido en Venezuela impactará a los gobiernos autoritarios de la región. Subrayó que, aunque Nicaragua no representa un interés económico central para Washington, sí mantiene una fuerte dependencia de Estados Unidos por exportaciones y remesas, lo que coloca al país en una posición vulnerable.

La liberación anunciada por el Gobierno nicaragüense se produce así en un contexto de tensión regional, presiones internacionales y llamados de analistas a cambios políticos de fondo.