Netanyahu lamenta que Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz: "Lo merece"

Jerusalén, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025 para el que se había postulado y que en su opinión "merece". "El Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece", escribió la Oficina del primer ministro israelí en su cuenta de X.

El mensaje de Netanyahu hace referencia al acuerdo de "paz" impulsado por Trump para Gaza, que implica un alto el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos y que entró este viernes en vigor. En las últimas horas, el mandatario estadounidense dijo que no impulsó este plan de Gaza "por el premio Nobel" y que lo hizo "por la humanidad".

Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".

