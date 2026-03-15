Netanyahu desmiente con un video rumores sobre su muerte

Jerusalén, Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , publicó este domingo en X un vídeo en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto.

En el vídeo, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu responde “me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente”, usando un verbo que en hebreo podría traducirse como “me muero por un café”.

Los rumores crecieron cuando, en un discurso en vivo que fue grabado, un efecto óptico en el segundo 0:33 hace que parezca que tiene seis dedos en una mano; un error común en contenidos sintéticos pero que sirvió para que ese fragmento se hiciera viral y muchos alegaran en las redes que había sido asesinado.

Un análisis forense de EFE Verifica descartó que el vídeo hubiera sido creado por inteligencia artificial, y un visionado fotograma a fotograma demuestra que el supuesto dedo adicional es el dorso de su mano, que sobresale junto a la sombra del meñique.

El pasado 28 de febrero, el día en que Israel bombardeó junto a EE.UU. de forma reiterada Irán, sí que fue asesinado en Teherán el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, junto a otros altos cargos. EFE