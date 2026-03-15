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Netanyahu desmiente con un video rumores sobre su muerte

Los rumores crecieron cuando un efecto óptico en un video —en el segundo 0:33— hizo parecer que tenía seis dedos, un error común en contenido sintético que alimentó teorías en redes sociales sobre su supuesta muerte.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 15:33 -
  • EFE
Jerusalén, Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo en X un vídeo en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto.

Netanyahu dice que hay señales de que el líder supremo de Irán "está muerto"

En el vídeo, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu responde “me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente”, usando un verbo que en hebreo podría traducirse como “me muero por un café”.

Benjamin Netanyahu aparece en un video difundido en redes, desmintiendo los rumores sobre su supuesta muerte.

Benjamin Netanyahu aparece en un video difundido en redes, desmintiendo los rumores sobre su supuesta muerte.

Los rumores crecieron cuando, en un discurso en vivo que fue grabado, un efecto óptico en el segundo 0:33 hace que parezca que tiene seis dedos en una mano; un error común en contenidos sintéticos pero que sirvió para que ese fragmento se hiciera viral y muchos alegaran en las redes que había sido asesinado.

Un análisis forense de EFE Verifica descartó que el vídeo hubiera sido creado por inteligencia artificial, y un visionado fotograma a fotograma demuestra que el supuesto dedo adicional es el dorso de su mano, que sobresale junto a la sombra del meñique.

El pasado 28 de febrero, el día en que Israel bombardeó junto a EE.UU. de forma reiterada Irán, sí que fue asesinado en Teherán el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, junto a otros altos cargos. EFE

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Redacción web
EFE

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