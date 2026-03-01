Netanyahu advierte que la ofensiva se intensificará “aún más” en los próximos días

Jerusalén, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un videomensaje publicado este domingo en sus canales que la ofensiva israelí en Irán aumentará de forma significativa "durante los próximos días".

"Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más durante los próximos días", afirmó el mandatario desde la azotea de la Kiriá, una de las principales bases de la unidad de Inteligencia del Ejército israelí situada en Tel Aviv.

El primer ministro dijo haber llevado a cabo una reunión en el complejo con el ministro israelí de Defensa, Israel Katz; el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el jefe del Mosad, Roman Gofman; a quienes afirmó haber dado instrucciones para la continuación de la campaña.