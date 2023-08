Narco reta a ministro en vídeo: “Soy más inteligente, usted es un burro”

“Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace, ¿por qué no se lo ocurre previo a su conferencia de prensa corroborar las informaciones y no quedar tanto como un burro en su país y el mundo entero que lo ve en las noticias?”, cuestionó Marset.

“Les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen por ahí, bueno si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, señaló en el video.

Marset negó que haya sido parte de un “secuestro” de policías el día de su fuga y afirmó que lo están buscando por “cielo y tierra porque tiene mucha información”.

“La verdad si hablo, la política de Bolivia se va a la mie***, pero a mí no me importa eso, no se preocupen no voy a hablar, pero les pido encarecidamente que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas”, manifestó.

De la misma manera defendió a su familia que es “trabajadora” y que “no hay personas con antecedentes” y que si están investigando deberían saber que no tiene contacto con sus allegados.

Marset continuó arremetiendo contra Del Castillo y señaló que no se va a entregar y que es más inteligente que la Policía Boliviana.

“Le cuento que entregarme no es un opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción, soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, suena un poco mejor decir que soy más inteligente”, sostuvo.