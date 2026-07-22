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Una mujer fallece tras el rescate de una embarcación con 165 inmigrantes en España

Una mujer murió tras el rescate de una barcaza con 165 inmigrantes cerca de El Hierro. Otras 15 personas fueron hospitalizadas, entre ellas un bebé en estado crítico

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 13:44 -
  • Agencia EFE
Una mujer fallece tras el rescate de una embarcación con 165 inmigrantes en España

El rescate de una embarcación con 165 inmigrantes cerca de El Hierro dejó una mujer fallecida y 15 personas hospitalizadas, según equipos de emergencia.

 Foto: Redes sociales
La Restinga, España

Una mujer falleció en una barcaza de 165 inmigrantes auxiliada este miércoles cerca de la isla atlántica española de El Hierro, y otras 15 personas fueron hospitalizadas, entre ellas un bebé en estado crítico, informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

El menor, de tan solo seis meses, fue trasladado en helicóptero a un hospital de la isla de Tenerife y los otros 14 evacuados fueron ingresados en el de El Hierro.

Los ocupantes llegaron en muy mal estado, lo que obligó a reforzar el dispositivo sanitario y a movilizar un helicóptero para atender los casos más graves, según las fuentes.

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La embarcación precaria fue localizada después de que un pesquero alertara de su presencia en la zona de Tacorón, en el mar de las Calmas.

Salvamento Marítimo movilizó un buque que remolcó la barcaza hasta el puerto de La Restinga (El Hierro).

Las islas Canarias sufren una fuerte presión migratoria desde el continente africano, si bien ha bajado considerablemente en los últimos años.

Entre el 1 de enero y el 15 de julio pasado llegaron 4.440 personas de manera irregular por vía marítima, con un fuerte descenso del 61,2 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Por el contrario, las llegadas a las islas mediterráneas de Baleares y al territorio peninsular español subieron un 8 %, hasta las 7.032 personas.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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