Una mujer fallece tras el rescate de una embarcación con 165 inmigrantes en España

La Restinga, España

Una mujer falleció en una barcaza de 165 inmigrantes auxiliada este miércoles cerca de la isla atlántica española de El Hierro, y otras 15 personas fueron hospitalizadas, entre ellas un bebé en estado crítico, informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

El menor, de tan solo seis meses, fue trasladado en helicóptero a un hospital de la isla de Tenerife y los otros 14 evacuados fueron ingresados en el de El Hierro.

Los ocupantes llegaron en muy mal estado, lo que obligó a reforzar el dispositivo sanitario y a movilizar un helicóptero para atender los casos más graves, según las fuentes.