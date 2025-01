Milei, Bukele y Noboa, entre los invitados a la investidura de Trump

No es habitual que los presidentes estadounidenses inviten a líderes extranjeros a su toma de posesión, pero Trump ha optado por rodearse de políticos que comparten su ideología , a excepción del chino, Xi Jinping, que también fue invitado pese a su rivalidad.

La próxima portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la invitación a Xi es una demostración de que Trump busca mantener un “diálogo abierto” no solo con aliados, sino también con adversarios.

En medio de las amenazas arancelarias de Trump contra México, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que no ha recibido la invitación a la investidura, pero restó importancia a esta cuestión.

“No, pero no pasa nada, no pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, dijo en su rueda de prensa matutina.

Tampoco consta invitación para otro líder de la izquierda regional, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pero sí para el expresidente de ese país Jair Bolsonaro.

Bolsonaro solicitó el viernes autorización a la Justicia para viajar a Estados Unidos, pues tiene prohibido salir de Brasil debido a que está investigado por un supuesto intento de golpe de Estado.

En el caso de España, será la embajadora en Washington, Ángeles Moreno, la que acudirá a la investidura, confirmó el lunes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien recordó que en estos actos “no se suele invitar a los jefes de Estado, de Gobierno o ministros”.