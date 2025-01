Claudia Sheinbaum no asistirá a la toma de posesión de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que no asistirá a la investidura del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

Sheinbaum, confió en que la relación con Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, quien asumirá el poder por segunda vez el 20 de enero, “será de respeto y de diálogo” y que “México se coordina y colabora con Estados Unidos, pero no se subordina”.

Al ser cuestionada sobre si asistiría o no a la toma de posesión del magnate, la mandataria mexicana respondió negativamente. “No, pero no pasa nada. Estará ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, dijo en conferencia de prensa,