Migrantes piden clemencia a Trump al vencer el TPS para hondureños y nicaragüenses

Miami, Florida.

Migrantes pidieron "clemencia" al presidente estadounidense, Donald Trump, al vencer este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS) de casi 60,000 hondureños y nicaragüenses, lo que los expone a la deportación tras vivir más de 25 años en Estados Unidos.

"Le pedimos, por favor, que, ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal, se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado", declaró a EFE la hondureña Iris Aguilar en Miami.

Una docena de hondureños se reunieron en la Pequeña Habana para advertir de una "verdadera tragedia humana" porque este lunes termina dicho alivio migratorio vigente desde 1999 para Honduras y Nicaragua porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que "ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS".

El fin del TPS afectaría en particular a migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso, además de ser el segundo estado, después de Texas, con más hondureños, de los que más de 55,000 perderán ahora su protección a la deportación.

"Pedimos al presidente que queremos el TPS, que nos active el TPS porque en estos momentos, a partir de las 12:00 de la noche, nuestro seguro médico, muchos beneficios van a ser cortados, después de las 12:00 de la noche, estamos sin nada, sin licencia", expuso Lesly Mejía, una de las afectadas.