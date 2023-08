Un memorando secreto describe la estrategia de Trump para anular el triunfo de Biden

Un abogado aliado del expresidente Donald Trump explicó en un memorando interno de campaña cómo planeaba sabotear las elecciones de 2020: utilizar listas falsas de electores. Los fiscales ahora consideran que el memorando, del que no se sabía nada, fue crucial en la evolución de las actividades del equipo de Trump hasta forjar una conspiración con el propósito de cometer un delito.

La existencia del memorando del 6 de diciembre de 2020 se reveló en la acusación formal de la semana pasada contra Trump, aunque no se tiene información detallada sobre su contenido. No obstante, una copia que obtuvo The New York Times muestra por primera vez que el abogado, Kenneth Chesebro, reconoció desde un principio que su propuesta era “una estrategia atrevida e incluso controvertida”, que “probablemente” la Corte Suprema terminaría por rechazar.

Sin embargo, incluso si a fin de cuentas el plan no pasaba la mayor prueba legal, Chesebro hizo notar que lograría dos objetivos: centrar la atención en las reclamaciones de fraude electoral y “ganar más tiempo para que la campaña de Trump ganara juicios que le quitaran votos a Biden y se los sumaran al total de Trump”.

Este memorando era la pieza que faltaba en el registro público para comprender cómo desarrollaron los aliados de Trump su estrategia para anular la victoria de Biden. A mediados de diciembre, los electores falsos de Trump podrían seguir los pasos para votar como si tuvieran derecho a hacerlo. Entonces, el 6 de enero de 2021, el entonces vicepresidente Mike Pence podría contar unilateralmente esas listas de votos, en vez de los votos oficiales y certificados para Joe Biden.