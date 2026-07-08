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Meloni "no se arrepiente" de su relación con Trump pese a sus ataques

La última desavenencia surgió en la víspera de esta cumbre, cuando Trump publicó en su red social una foto de Meloni junto al mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento"

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 10:01 -
  • Agencia EFE
Meloni no se arrepiente de su relación con Trump pese a sus ataques

La primera ministra italiana Giorgia Meloni (K) y el presidente estadounidense Donald Trump se preparan para una foto grupal con líderes mundiales durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.

Fotografía: EFE
Roma, Italia.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha asegurado este miércoles que no se arrepiente de haber respaldado en el pasado al presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de sus últimos ataques hacia ella.

"No me arrepiento de nada. Yo hice una apuesta política por convicción, por la unidad de Occidente, y la he reivindicado. No es una estrategia surgida con la llegada de Donald Trump", dijo Meloni en una rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Ankara.

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La relación entre Trump y Meloni, hasta hace poco una de sus principales aliadas en Europa, se ha agrietado en los últimos tiempos, sobre todo a causa de la guerra en Irán y de los ataques del mandatario estadounidense al papa León XIV, entre otras causas.

La última desavenencia surgió en la víspera de esta cumbre, cuando Trump publicó en su red social una foto de Meloni junto al mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento".

Ya en Ankara, el republicano bajó el tono y aseguró ante los medios que la italiana "es una buena persona" pero la acusó de haber cometido "un error" sobre Irán, no secundando la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

"Ella no estuvo allí con nosotros y eso no me dejó muy contento", reprochó el presidente estadounidense.

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Meloni se ha negado a comentar la foto de la discordia y ha afirmado que aún mantienen afinidades en materia de inmigración y en su rechazo a la denominada 'cultura woke'.

"Con Donald Trump había afinidades, hay afinidades sobre algunos temas como la inmigración o la 'cultura woke'. (...) Las cosas ahora están yendo como hemos visto pero no cambio de idea sobre cual es el interés italiano", alegó Meloni.

A su parecer, el interés italiano y europeo pasa por "la unidad y el reforzamiento de la unidad occidental", máxime en un mundo cambiante desde el punto de vista geopolítico.

"No he cambiado de idea sobre esto independientemente de cómo puedan oscilar mis relaciones personales. No cambio de idea. Mi estrategia es esa y seguirá siendo esa", insistió.

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