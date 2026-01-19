Mandatarios de todo el mundo muestran su pésame ante el accidente ferroviario de España

España.

Mandatarios de todo el mundo trasladaron este lunes su pésame y solidaridad a España por el accidente ferroviario que se produjo el domingo por la tarde en la localidad andaluza de Amaduz, en el sur del país, un siniestro en el que han muerto al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas. Jefes de Estado, de Gobierno o ministros de Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, Mónaco, India, Pakistán, Ucrania, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia, Noruega, Francia, Grecia o Israel han ido trasladando sus condolencias a través de comunicados o de mensajes en redes sociales desde la tarde del domingo, cuando se produjo la colisión de dos trenes en Amaduz, una localidad de Córdoba, en el sur de España. También el papa León XIV envió un telegrama al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en el que se dice "profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren".

Los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga (sur) a las 18:40 horas de la tarde del domingo (17:40 GMT) con destino a Madrid con 317 personas a bordo descarrilaron a las 19:39 horas (18.39 GMT) e invadieron la vía contigua por la que, en ese mismo momento, circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva (sur), que también descarriló. La UE, lista para "brindar apoyo "Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario de Adamuz, y afirmaron que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: "Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos". Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".