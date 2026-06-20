Madre descubre en TV que su hija fue asesinada durante persecución policial en California

California, Estados Unidos

Verónica López, de 24 años, y Richard Brady, de 48, fueron asesinados a tiros en un complejo de apartamentos ubicado en 180 E. Monterey Ave., en Pomona, California.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 p.m., la tarde del jueves 18 de junio de 2026, cuando la Policía de Pomona recibió múltiples llamadas alertando sobre un tiroteo dentro del edificio residencial. Al llegar al lugar, los agentes subieron hasta el cuarto piso, donde encontraron a dos personas con heridas de bala.

Pese a los intentos de los cuerpos de socorro, ambas víctimas fueron declaradas muertas en la escena. Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Robert Galtman, de 48 años, novio de Verónica López. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar en un vehículo tipo sedán Kia, lo que desató un operativo de búsqueda. Horas después, alrededor de las 5:00 p.m., la Patrulla de Carreteras de California ubicó el automóvil en una autopista del sur del estado. Esto dio inicio a una persecución a alta velocidad que se extendió por más de una hora en varias vías de la región.

Transmitida en vivo por televisión