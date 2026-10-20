Lula dice que Brasil decidirá entre "besar" su bandera o "ponerse a cuatro patas" con EEUU

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que, en la segunda vuelta, en la que se enfrentará al ultraderechista Flávio Bolsonaro, está en juego "besar la bandera brasileña" o "ponerse a cuatro patas" ante Estados Unidos. "Lo que está en juego el día 25 no es una simple elección", dijo Lula ante una multitud durante una caminata de campaña entre Juazeiro y Petrolina, dos ciudades limítrofes de los estados de Bahía y Pernambuco, en el noreste del país, en donde venció por amplia diferencia en la primera vuelta de los comicios. "Lo que está en juego es que definimos qué tipo de Brasil queremos: si queremos un Brasil que va a besar la bandera brasileña o un Brasil que va a ponerse a cuatro patas ante la bandera estadounidense", afirmó el líder progresista.

A lo largo de la campaña electoral, Lula ha levantado la bandera de la soberanía, criticando en varias oportunidades el vínculo de la familia Bolsonaro con el Gobierno de Donald Trump , desde que este impuso tarifas al país para torpedear el juicio por golpismo que acabó con la condena a prisión del expresidente Jair Bolsonaro. Asimismo, Lula condicionó el debate presidencial programado para este viernes, el último antes de los comicios del domingo, a que Bolsonaro "abra el secreto" de sus teléfonos y cuentas bancarias, así como el de otros miembros de su familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Si presenta el documento autorizando quebrar el secreto (bancario y telefónico), va a haber debate. Si no, no puede ir al debate, porque el Presidente de la República no puede debatir con un ladrón", manifestó.