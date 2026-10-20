Elevan a 14 las víctimas por un deslizamiento en una mina de Colombia, 12 de ellas mujeres

Bogotá, Colombia. Las autoridades colombianas elevaron este martes a 14 el número de víctimas mortales por un gradual en una mina de oro irregular en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, informaron las autoridades del departamento de Nariño (suroeste). "Doce de las 14 personas que perdieron la vida en Santa Bárbara de Iscuandé eran mujeres. La mayoría, madres cabeza de hogar que salieron a trabajar para llevar el sustento a sus familias", expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en X. El gobernante añadió que "esta tragedia enluta al Pacífico nariñense" y recuerda a las autoridades "una realidad", cuya atención "no puede ser aplazada", la de la minería ilegal.

"En Nariño tenemos 181 solicitudes de áreas de reserva especial minera , algunas con más de 20 años de espera. Necesitamos avanzar en la formalización de la minería artesanal y garantizar condiciones dignas y seguras para quienes viven de esta actividad", agregó Escobar. Los primeros informes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana del lunes ya este lugar, ubicado en una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.