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Elevan a 14 las víctimas por un deslizamiento en una mina de Colombia, 12 de ellas mujeres

Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 12:31 -
  • Agencia EFE
Elevan a 14 las víctimas por un deslizamiento en una mina de Colombia, 12 de ellas mujeres

El gobernante añadió que "esta tragedia enluta al Pacífico nariñense".

 Foto: EFE

Bogotá, Colombia. Las autoridades colombianas elevaron este martes a 14 el número de víctimas mortales por un gradual en una mina de oro irregular en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, informaron las autoridades del departamento de Nariño (suroeste).

"Doce de las 14 personas que perdieron la vida en Santa Bárbara de Iscuandé eran mujeres. La mayoría, madres cabeza de hogar que salieron a trabajar para llevar el sustento a sus familias", expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en X.

El gobernante añadió que "esta tragedia enluta al Pacífico nariñense" y recuerda a las autoridades "una realidad", cuya atención "no puede ser aplazada", la de la minería ilegal.

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"En Nariño tenemos 181 solicitudes de áreas de reserva especial minera , algunas con más de 20 años de espera. Necesitamos avanzar en la formalización de la minería artesanal y garantizar condiciones dignas y seguras para quienes viven de esta actividad", agregó Escobar.

Los primeros informes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana del lunes ya este lugar, ubicado en una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate.

Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.

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Por otra parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) afirmó este martes que hubo otra emergencia en el municipio de Gámeza, en el departamento de Boyacá (centro), donde un trabajador murió por un derrumbe en una mina de carbón.

"Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador. De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumple con las condiciones requeridas para operar y desarrollarba actividades de manera ilegal", agregó este organismo en X.

La minería subterránea de carbón es común en varios pueblos de la región Andina de Colombia y los accidentes relacionados con explosiones de metano constituyen uno de los principales riesgos de este tipo de explotación.

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