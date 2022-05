Legislador de Florida advierte a Biden que si confisca armas, “aprenderá”

“Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer”, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca tras la masacre en Uvalde.

“Estoy cansado. Tenemos que actuar. Todos sabemos lo que hay que hacer”, recalcó el presidente, visiblemente afectado, enviando de nuevo un mensaje a los legisladores de su país para regular el control de armas.

Fine recibió una avalancha de críticas en las redes de parte de usuarios que alertaron incluso al FBI (policía de investigación), a la CIA (central de inteligencia) y al Servicio Secreto de lo que consideraron una “amenaza” al presidente.

El también representante en el Congreso floridano Eric Swalwell, demócrata, fue uno de los que confrontó a Fine en Twitter.

“Este MAGA-Republicano (trumpista) alega que no necesitamos hacer chequeos de historial violento con las armas de fuego mientras a la vez amenaza con violencia al presidente. Esta es exactamente la razón por la que necesitamos disciplina con las armas”, subrayó.

Fine respondió: “la reacción expone la mentira de la izquierda de que solo quieren ‘control de armas con sentido común’. Quieren una cosa y solo una cosa: la confiscación de armas y el fin de la 2A (segunda enmienda), y la idea de que los estadounidenses ejercerán su derecho a luchar contra ellos los vuelve locos”.

En otro mensaje señaló que ahora sabe por qué “Washington es tal desastre”: “No saben ni leer. Mi comentario es acerca de la confiscación de armas. Si necesitan aprender, avísenme”.

Entre otra cosas, el representante Fine ha propuesto en el Congreso de Florida, dominado por el Partido Republicano, la idea de legislar para declarar los tratamientos de afirmación de género para niños transexuales como “abuso infantil”. EFE