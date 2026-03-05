Latinoamérica mide con cautela el impacto económico de la ofensiva contra Irán

Washington

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán comienza a reflejarse en Latinoamérica con efectos desiguales en los mercados y el precio del petróleo, mientras gobiernos y bancos centrales vigilan el conflicto que, aunque lejano geográficamente, puede traducirse en volatilidad cambiaria, presión sobre los combustibles y ajustes en la política económica. En Brasil, la mayor economía de la región, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, restó dramatismo a los posibles efectos al señalar que el país cuenta con enormes reservas en dólar y no tiene deuda externa, además de ser autosuficiente en lo que respecta al crudo.

Sin embargo, la incertidumbre podría retrasar los recortes de tipos que su banco central planeaba iniciar este mes, mientras que la Bolsa de São Paulo ha registrado fuertes oscilaciones y el real se ha depreciado frente al dólar en los últimos días. En México, la escalada del conflicto se ha traducido en presión sobre el tipo de cambio y caídas en la Bolsa Mexicana de Valores. Según un análisis del grupo financiero Banamex, el impacto directo del conflicto en el suministro de petróleo sería limitado en el corto plazo, ya que México no depende del crudo iraní ni de rutas como el estrecho de Ormuz. No obstante, advierte de que una guerra prolongada podría causar volatilidad financiera y aumento precios. En Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la macroeconomía del país constituye el "mejor escudo" para afrontar el "shock externo fuerte" derivado del conflicto en Oriente Medio. Aun así, los activos financieros locales han sufrido caídas esta semana, con bonos y acciones operando en negativo, salvo los papeles energéticos impulsados por el alza del petróleo.



Exportadores e importadores de petróleo

En el caso de Venezuela, que ha reanudado los despachos de crudo a EE UU después del acercamiento del Gobierno interino de Delcy Rodríguez con la Administración de Donald Trump, el escenario en Oriente Medio augura mayores ingresos para el país por el alza que empiezan a experimentar los precios en los mercados internacionales. "Cada dólar que sube (el barril de petróleo) es casi un millón de dólares más diariamente. En la medida en que eso se prolongue en el tiempo, por supuesto, va a redundar en mayores ingresos", dijo a EFE la exviceministra venezolana de Energía y Minas Dolores Dobarro. Venezuela alcanzó el año pasado su mayor nivel de producción en un septenio, con una media de 1.081.000 barriles por día (bpd). En Colombia, uno de los principales exportadores de petróleo de la región, el aumento de los precios internacionales podría traducirse en mayores ingresos para la economía. Según datos oficiales, el crudo fue el principal producto de exportación colombiano en 2025, con ventas externas por 12,482 millones de dólares. Una situación similar se presenta en Ecuador, donde la estatal Petroecuador señaló que el encarecimiento del petróleo podría aumentar los ingresos por exportaciones. Sin embargo, economistas advierten que esto eleva el costo de la importación de combustibles y se traducirá en combustibles más caros en el país. En Chile, país importador de petróleo, el vicepresidente del Banco Central afirmó que aún es pronto para sacar conclusiones, aunque ya se observa volatilidad en el tipo de cambio y la Bolsa de Santiago. El país cuenta con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), diseñado para amortiguar el traslado inmediato de las variaciones internacionales a los consumidores.

Otras economías de la región

En economías más pequeñas y dependientes de los combustibles importados, el impacto potencial podría ser más sensible. La Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo advirtió que el encarecimiento del crudo podría generar un "impacto económico severo", al elevar los costos al transporte, la electricidad y numerosos bienes y servicios.