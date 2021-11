Desde enero pasado, México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2021-2022 y durante el mes de noviembre ostenta la presidencia rotativa del organismo, motivo por el cual López Obrador dará un discurso y se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

“Voy hoy a Nueva York porque es importante. México preside el Consejo de Seguridad de la ONU y voy a dar un discurso, y ya me regreso mañana”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional antes de partir.

Fiel a sus políticas de austeridad, el presidente volará en un avión comercial, se hospedará en un hotel de Nueva York y regresará el mismo martes por la noche.

ÉNFASIS EN LA CORRUPCIÓN

López Obrador quiere aprovechar el atril del organismo más poderoso de Naciones Unidas para lanzar un mensaje muy centrado en la política interna.

La semana pasada, el presidente ya avanzó que expondrá que la corrupción es el origen de los problemas del mundo como la “pobreza, desigualdad, migración, violencia y destrucción del planeta”, por lo que pedirá a la comunidad internacional “ir al fondo” del asunto.

López Obrador explica ante el Consejo su “fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad” así como “no hacer caso a las recetas de los organismos financieros internacionales” porque el neoliberalismo ha resultado un “fracaso”, dijo.

“Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal, estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho”, resumió.

Para Gustavo López Montiel, experto en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, resulta “extraño” hablar de corrupción en un foro dedicado a la seguridad internacional, y considera que López Obrador quiere lanzar un mensaje para México.