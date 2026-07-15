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Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta electa de Perú

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional de Lima

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 14:35 -
  • Agencia EFE
Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta electa de Perú

Keiko Fujimori posa junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, este miércoles en Lima (Perú).

 Diario La Prensa
Lima, Perú

La derechista Keiko Fujimori recibió este miércoles las credenciales como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia pública presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, previa a la investidura que se realizará el próximo 28 de julio, día nacional de Perú.

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, con la presencia del mandatario interino de Perú, José María Balcázar, otras autoridades locales y numerosos seguidores de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que celebraron en los exteriores del lugar.

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Durante la sesión solemne, que cerrará todo el proceso de las elecciones que se celebraron el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, también se entregaron las credenciales al primer y segundo vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del candidato izquierdista Roberto Sánchez.

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Agencia EFE
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