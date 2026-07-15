Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta electa de Perú

Lima, Perú

La derechista Keiko Fujimori recibió este miércoles las credenciales como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia pública presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, previa a la investidura que se realizará el próximo 28 de julio, día nacional de Perú.

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, con la presencia del mandatario interino de Perú, José María Balcázar, otras autoridades locales y numerosos seguidores de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que celebraron en los exteriores del lugar.