Justicia de EEUU publicará "cientos de miles de documentos" sobre Epstein este viernes

Washington, Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) publicará "varios cientos de miles de documentos" sobre el pederasta Jeffrey Epstein este viernes, cuando se vence el plazo para que salga a la luz pública los archivos desclasificados del caso según una ley ratificada por el presidente Donald Trump. "Espero que publiquemos varios cientos de miles de documentos hoy, y estos se presentarán en diferentes formatos: fotografías y otros materiales relacionados con todas las investigaciones sobre el señor Epstein", confirmó a Fox News el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Blanche también advirtió que prevén la liberación de "varios cientos de miles más" de archivos durante las próximas semanas. El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que concedió 30 días al Departamento de Justicia para que publicara los archivos. Aunque en un principio se mostró reacio e incluso furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, Trump rectificó y firmó la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El presidente aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.