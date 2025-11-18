Juez en Texas bloquea ley que exige a escuelas exhibir los 10 mandamientos

Texas, Estados Unidos

El juez distrital del oeste de Texas, Orlando García, concedió el martes una orden judicial preliminar contra 12 de los aproximadamente 1.200 distritos escolares públicos del estado que figuran como demandados en el caso.

Un juez federal en Texas bloqueó este martes una ley estatal que exige a las escuelas públicas en el estado exhibir los diez mandamientos en las aulas.

"Es poco práctico, cuando no imposible, evitar que los demandantes se vean expuestos a exhibiciones religiosas no deseadas sin prohibir que los acusados apliquen" la ley S.B 10, que orden a colocar los diez mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas del estado, primarias y secundarias.

A mediados de agosto, otro juez federal en San Antonio también emitió una orden preliminar exigiendo a 11 distritos escolares retirar los carteles con los preceptos religiosos de los salones de clase.

La decisión de hoy es la segunda que emite la Justicia tejana en contra de la controversial ley, promovida por políticos del partido republicano, que controlan la legislatura y el ejecutivo estatal.

Una de las madres que presentó la demanda, Lenee Bien-Willner, de religión judía, indicó en un comunicado que se siente aliviada de que sus hijos "ya no estén expuestos constantemente a exhibiciones religiosas".

"El gobierno no tiene por qué entrometerse en las decisiones de los padres sobre asuntos de fe", señaló. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, rechazó el fallo y en un comunicado al medio The Houston Chronicle adelantó que planea apelar.

"Los diez mandamientos son una piedra angular de nuestro patrimonio moral y legal, y su presencia en las aulas sirve como recordatorio de los valores que guían una ciudadanía responsable”, dijo Paxton en un comunicado. Texas siempre defenderá su derecho a mantener los principios fundamentales sobre los que se ha construido esta nación".

El fallo de hoy es el último ejemplo de un enfrentamiento entre familias y el estado por cómo se ejerce la libertad religiosa en Texas.

El pasado noviembre la Junta Estatal de Educación del estado aprobó el uso de un currículum con referencias bíblicas para su uso en las escuelas públicas, desde preescolar a quinto de primaria, a pesar de la oposición por parte de algunos padres de familias y grupos a favor de la libertad religiosa.

Estos intentos por llevar la religión a las escuelas públicas se han replicado en varios estados del país.

En Luisiana, un juez prohibió a finales del año pasado que entrara en vigor una ley que también exigía que se exhibieran los diez mandamientos, y otros estados como Carolina del Sur y Utah han intentado aprobar iniciativas similares.

Estas medidas comenzaron después de que un fallo del Supremo de Estados Unidos de 2022 en el caso 'Kennedy contra el distrito escolar de Bremerton (WA)' ofreciera una interpretación más flexible de la orden constitucional que impide la religión patrocinada por el Estado.

El fallo dio una victoria a Joe Kennedy, exentrenador de fútbol americano de Bremerton High School, al considerar que una oración silenciosa suya en la mitad de la cancha escolar después de los juegos no violaba la Constitución.

Estados Unidos ordena en su Constitución "la separación de la Iglesia y el Estado" al señalar que "el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas".