¿Por qué al asesino de tres hondureños en Texas lo relacionan con Free Fire?

Fotos en vida de José David Hernández Galo, quien asesinó a Karen Bautista (foto) y a los hermanos Chacón en una floristería de San Antonio, Texas, en un crimen que ha dejado más dudas que explicaciones. ¿Qué tiene que ver Free Fire y por qué este videojuego ha salido en mención en los parientes de las víctimas de esta horrenda masacre.
José David aparentaba ser un joven normal. Gracias a su familia se acercó a los hermanos Chacón y estos le abrieron las puertas de su casa sin sospechar que un día iba a acabar con la vida de ambos.
Sergio Chacón, de 38 años, no solo le dio posada, también le consiguió trabajo en la empresa en donde su cuerpo terminaría ensangrentado y sin vida la mañana del sábado 8 de noviembre.
Selvin Chacón tenía 48 años y fue otra de las víctimas de José David.
José David Hernández Galo era originario de Villanueva, Cortés, ingresó a Estados Unidos el 16 de abril del 2019 cuando era menor de edad.
José David Hernández fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, a escasos metros de donde asesinó a los tres compatriotas.
Rosalinda Bautista, la madre de Karen (foto) dijo a Univisión que ellos conocían al asesino y no entienden por qué decidió matarla a ella y a los dos hermanos Chacón.
Lo mismo dijo un cuñado de los hermanos Chacón, quien explicó el porqué del cambio de Hernández Galo.
“Cuando yo estuve en Estados Unidos, él vivió en el mismo apartamento conmigo y se miraba tranquilo", dijo Horacio Rodríguez, un cuñado de los hermanos Chacón.
Reveló que "a medida que (David) fue creciendo, empezó a jugar videojuegos violentos (Free Fire) y agarró las drogas. Eso fue lo que lo llevó a estos crímenes”, dijo Rodríguez.
En sus redes sociales, José David presumía sus logros en Free Fire. Muchos de sus posteos, como el de esta imagen, estaban relacionados a este videojuego.
Según un compañero de las víctimas, el fatídico sábado 8 de noviembre, José David le disparó primero a Sergio Chacón.
Luego, José David le quitó la vida Selvin Danilo Chacón (foto).
Un testigo dijo que a Karen, José David la mató solo porque le había pedido clemencia para sus compañeros.
Incluso, el testigo dijo que una tía del asesino le imploró que no la matara y este, le perdonó la vida. "Le dijo que tenía hijos y no la mató", dijo Hipólito Martínez.
Cuando José David escuchó las sirenas de la policía intentó huir, pero se quitó la vida y su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza a escasos metros de donde mató a sus tres compañeros de trabajo.