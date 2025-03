Un juez de EEUU ordena difundir petición del visado del príncipe Harry

Washington, Estados Unidos.

En marzo de 2024, antes de las presidenciales de noviembre de ese año en las que Donald Trump resultó vencedor, este último dijo que no se le debería dispensar un tratamiento preferencial: “Si mintió habrá que tomar las acciones apropiadas”, sostuvo sin decir si llegaría a expulsarlo.

A principios del pasado febrero, no obstante, dijo no estar interesado en echar de Estados Unidos al príncipe si se confirman irregularidades: “No quiero hacer eso. Le dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su mujer. Ella es terrible”, dijo en declaraciones en exclusiva al diario The New York Post. EFE