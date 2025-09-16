Juez desestima los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione

Nueva York, Estados Unidos.

El juez de Nueva York encargado del caso estatal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare el pasado diciembre, desestimó este martes los cargos relacionados con terrorismo que enfrentaba el joven.

“He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, indicó el juez Gregory Carro en una audiencia celebrada hoy en un tribunal de la Gran Manzana.

En lo que respecta a los otros cargos, uno de asesinato en segundo grado y otros ocho relacionados con la posesión de armas, Carro declaró que las pruebas habían sido "suficientes".

En una sala llena de periodistas y una veintena de seguidoras que acudieron a mostrarle su apoyo, el joven de 27 años apareció en la sala con el pelo más corto que en las últimas audiencias, vistiendo un uniforme de preso color caqui y con las manos esposadas.

Mangione fijó la vista brevemente en el público que se sentaba en las últimas filas y que estaba compuesto casi enteramente por mujeres, a excepción de un único hombre.

Entre las seguidoras, algunas lucían camisetas en las que se leía "Free Luigi" ("Liberen a Luigi") y muchas tomaban notas en sus cuadernos de lo que decía el juez.

Además de su caso estatal, Mangione enfrenta un juicio federal también en Nueva York en el que la Fiscalía ha pedido para él la pena de muerte, así como otro proceso judicial en Pensilvania, donde fue arrestado en un establecimiento de la cadena de restaurantes McDonald's.