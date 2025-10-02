  1. Inicio
Casi todos los barcos de la flotilla fueron interceptados por Israel

La flotilla trasladaba ayuda humanitaria hacia Gaza. Los activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg, fueron detenidos y en las próximas horas serán deportados a Europa.

  • 02 de octubre de 2025 a las 07:24 -
  • Agencia EFE
Buques de la Flotilla Global Sumud llegando al puerto de Ashdod este jueves, tras ser interceptados los barcos que transportaban ayuda a Gaza y detener a activistas a bordo, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg.

 Fotografía: EFE
Tel Aviv, Israel

Casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios y más de cuarenta barcos, han sido interceptados o "aparentemente interceptados", según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones de pérdidas discontinuas de la señal de los radares.

La última actualización del rastreador a las 9.27 GMT de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el 'Marinette' y 'Mikeno', que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady - que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo- comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando.

Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar -también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones- dijo que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Desde la operación de intercepción de anoche, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la exalcaldesa Ada Colau, entre otros.

El Ministerio de Exteriores israelí anunció este jueves que algunos de los activistas de la Global Sumud Flotilla arrestados, entre ellos Greta Thunberg, están seguros y en buen estado de salud y siendo trasladados de manera segura a territorio israelí, donde comenzarán los procedimientos de deportación a Europa.

(Fotografía: EFE)

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que este jueves se habrá completado el traslado al puerto israelí Ashdod de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid.

Entre los detenidos por la Armada israelí, se encuentran al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadunidenses Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades, además, de la reconocida activista Greta Thunberg.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

