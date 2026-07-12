Irán contradice a EE UU y prohíbe el paso por el estratégico estrecho de Ormuz tras masivos ataques

Redacción Internacional

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, y controlado por Irán) anunció este domingo que, tras los recientes ataques de EE.UU. contra Irán, no es posible el paso por el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el paso estaba abierto.

"Informamos a todos los estimados solicitantes: debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, actualmente no es posible el paso por el estrecho de Ormuz", señaló en X el organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz.

"Tan pronto como se restablezcan la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes según el calendario previsto y se expedirán los permisos necesarios", agregó.

Esta madrugada, tras la fuerte oleada de ataques por parte de la República Islámica a prácticamente todos los países del Golfo Pérsico y Jordania, que siguieron a una serie de ataques de EE.UU. a objerivos iraníes, Teherán anunció haber cerrado Ormuz.

Horas después, Trump aseguró en una entrevista en el canal que el estrecho estaba abierto y el Comando Central estadounidense (Centcom) dijo también que Ormuz permanecía abierto "para todas las embarcaciones" que deseen transitar legalmente."Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", publicó el Centcom en X. EFE