Investigan al exdirector del FBI por presunta amenaza contra Trump

Washington, Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la apertura de una investigación contra el exdirector el FBI James Comey por una publicación en Instagram que podría interpretarse como una amenaza contra el presidente, Donald Trump.

"El desacreditado exdirector del FBI James Comey acaba de pedir el asesinato del presidente Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán adecuadamente", apuntó Noem en X.

Comey había publicado el pasado jueves en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en la playa, donde unas conchas formaban la cifra "8647", acompañada del mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

Algunos han interpretado la publicación como un mensaje político dirigido a Trump, que es el presidente número 47. El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

En un comunicado, Comey reconoció que había asumido que se trataba de un mensaje político, aunque afirmó desconocer el significado que algunos atribuyen a la cifra.

"No sabía que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me pasó por la cabeza, pero me opongo a cualquier forma de violencia, así que eliminé la publicación", aseguró.