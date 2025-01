Inmigrantes no criminales en el lugar equivocado, el ‘daño colateral’ de las deportaciones

Inmigrantes sin récord criminal han caído en las redadas y deportaciones durante los primeros días de la Presidencia de Donald Trump , lo que se prevé será el “ daño colateral” , como lo llaman los mismos agentes migratorios estadounidenses y pese a que no son por ahora la prioridad.

Esto significa que cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza lleve a cabo una redada, un operativo o una detención buscando a una persona sospechosa de un crimen, interrogarán a todas las personas que se encuentren en el lugar o dentro de un auto.

“Arrestando por igual a personas con récord criminal o no”, agregó el exagente federal.

Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera, advirtió el fin de semana que “cualquier inmigrante indocumentado debe temer ser arrestado en cualquier momento, no importa que no tenga o no un récord criminal”, según dijo al canal ABC.

Sin embargo, durante estas primeras redadas también se han reportado arrestos incluso de ciudadanos estadounidenses.

Un veterano puertorriqueño del Ejército estadounidense fue detenido durante un operativo de ICE en un negocio en Newark (Nueva Jersey), donde solicitaron ver los “papeles” de todos los trabajadores.

Según datos divulgados por el canal NBC, al menos el domingo, un poco más de la mitad del millar de los arrestados (52 %) fueron “arrestos criminales”, inmigrantes con antecedentes penales o casos pendientes en sus países de origen.

El resto serían personas inmigrantes que solo habrían cruzado de forma ilegal la frontera, lo cual no está tipificado como delito penal.

De acuerdo con cifras publicadas de ICE en las redes sociales desde que Trump asumió la presidencia se han arrestado entre 200 y 1.100 arrestos de migrantes diarios.

“Pueden llamar estos arrestos como ‘daño colateral’, yo lo considero una infamia, están separando familias, deportando personas que no han cometido ningún delito, buscar una vida mejor y escapar de la violencia es una derecho humano, mundial y Trump se los está negando”, lamentó la activista Isabel García.

García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, calificó estas detenciones como “secuestros” de migrantes.

“Llegan en camionetas de color negro, rodean el lugar, arrestan a cualquiera que se encuentran a su paso y se van, sembrando el temor y el terror entre la comunidad”, dijo.

Relató que la comunidad en la ciudad de Tucson ha reportado que ICE ha “visitado” varios negocios hispanos pidiendo documentos a sus trabajadores.