Por sospecha de infidelidad, hondureña es asesinada por su novia en Charlotte

Charlotte, Carolina del Norte

El cuerpo de la hondureña fue encontrado el 10 de marzo de 2026 en un apartamento de Peppertree Apartments, cerca de Central Avenue, en el este de Charlotte .

Evelin Carolina Enamorado Cisnado , una joven hondureña de 26 años, fue asesinada por su pareja sentimental en Charlotte , Carolina del Norte, según documentos judiciales y reportes de medios locales.

Un repartidor de DoorDash alertó a las autoridades después de percibir un “fuerte olor fétido” al intentar entregar un pedido en la vivienda.

El cadáver de Evelin Carolina estaba en avanzado estado de descomposición, envuelto en toallas y mantas, y oculto dentro de un clóset. Se estima que llevaba al menos cinco días fallecida al momento del hallazgo.

Evelin era hondureña, sordomuda y soñaba con convertirse en doctora.

La policía arrestó el 11 de marzo a Lhis Brito-Costa (también referida como Lhis Birito Costa), una mujer de 23 años de origen brasileño y pareja sentimental de la víctima.

Según documentos judiciales citados por medios como WCNC Charlotte y WBTV, la sospechosa confesó haberle disparado en la cabeza tras una discusión por una presunta infidelidad.

Ambas mujeres eran sordomudas y se comunicaban mediante lenguaje de señas. Vivían temporalmente con otra pareja y sus hijos antes del incidente.

Brito-Costa enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Las autoridades confirmaron que se encuentra en el país de forma irregular, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención migratoria. Actualmente permanece detenida en el condado de Mecklenburg sin derecho a fianza.