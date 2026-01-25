India y EEUU encaran el tramo final de su acuerdo comercial en una reunión de alto nivel

Nueva Delhi, India.

La India y Estados Unidos han encarado este domingo el tramo final de las negociaciones de su acuerdo comercial durante una reunión de alto nivel en Nueva Delhi, en la que el conflicto en Ucrania se ha perfilado también como uno de los ejes centrales del diálogo. El ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, mantuvo un encuentro con el embajador estadounidense en la India y una delegación del Congreso de Estados Unidos, en el que analizaron distintas dimensiones de la relación bilateral, incluidos el comercio, la cooperación en tecnologías críticas y la seguridad regional.

Según indicaron ambas partes en mensajes difundidos tras la reunión, el diálogo abordó asimismo el conflicto en Ucrania y la situación en el Indo-Pacífico. Ucrania y Rusia se han convertido en una pieza clave del puzzle negociador, ya que las divergencias geopolíticas sobre este conflicto han tensado la relación comercial reciente, enfriando un acuerdo que, en los primeros compases de la nueva Administración estadounidense, parecía inminente. "Una buena interacción con la delegación del Congreso de los EE. UU. (...) Se discutieron varios aspectos de los lazos entre India y Estados Unidos, el Indo-Pacífico y el conflicto de Ucrania", escribió Jaishankar este domingo en X.