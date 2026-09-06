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Incendio en una boda deja 22 muertos en la República Democrática del Congo

Las autoridades locales aún no confirman la causa exacta del incendio. La situación se vio complicada por las condiciones del espacio, que solo tenía una puerta de salida

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 10:43 -
  • Agencia EFE
Incendio en una boda deja 22 muertos en la República Democrática del Congo

Al menos 22 personas murieron en un incendio en la noche del viernes durante la celebración de una boda en Kinsasa, la capital de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales. Imágenes de redes sociales.
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