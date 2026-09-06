Incendio en una boda deja 22 muertos en la República Democrática del Congo

Al menos 22 personas murieron en un incendio en la noche del viernes durante la celebración de una boda en Kinsasa, la capital de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales. Imágenes de redes sociales.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.