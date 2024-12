Iglesia Católica pide respetar dignidad de migrantes desde la fronteriza Tijuana

“Pero también hay normas en la vida social y civil, y ciertamente tenemos fenómenos nuevos en el mundo y lo que preocupa a la iglesia es defender la dignidad humana de cada persona, y el papa Francisco aprecia mucho que muchas diócesis en México tienen albergues que acogen a los migrantes, que no solo les brindan apoyo físico, sino también legal para su regularización”, señaló.

Defender la dignidad humana de las personasSpiteri resaltó que la migración no es más que querer buscar un futuro mejor para uno mismo y para su familia, el cual es un derecho humano fundamental reconocido por las cartas internacionales, por lo que se debe garantizar a todo aquel que desee buscar una vida mejor.

“Se le pidió y se comentó sobre la necesidad de proteger a las comunidades no solo de nuestros indígenas, sino de aquellas que sufren estos desplazamientos, en los que ahora son más frecuentes ver a mujeres, madres y niños”, expresó.

Explicó que son “situaciones complejas que no se van a resolver de un día a otro, pero es muy importante que tengamos conciencia de eso”.

Mientras que a los migrantes les pidió “buscar siempre la ayuda y tener conciencia de la complejidad de la situación, cada persona tiene su historia y ´para nosotros es hijo o hija de Dios y queremos ayudar a todos, no siempre es posible, pero que no pierdan nunca el ánimo, que busquen ayuda y no se queden aislados”.