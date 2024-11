Miles de bomberos marchan por una ley de coordinación ante catástrofes como la dana

Miles de bomberos de toda España se manifestaron por las calles de Madrid para pedir la aprobación de una ley marco de coordinación y para denunciar la descoordinación que sufren ante tragedias como la reciente dana debido a la falta de esa regulación, cuya aprobación está bloqueada.

La manifestación reunió a más de 5,000 bomberos, según la organización convocante, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), que marchan desde la fuente de Juan de Villanueva, en el Parque del Oeste de la capital, y acabará en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la CUBP, Israel Naveso, ha indicado antes del inicio que llevan diez años reclamando esa Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Extinción y Salvamento.

“Desgraciadamente hoy se cumple un mes de la dana de Valencia y se demostró -ha dicho- que todo lo que les habíamos avisado a todos los grupos políticos se ha producido”, que en el caso de que hubiera un siniestro de ese tipo “no iban a tener capacidad, ni la administración autonómica ni la estatal de poder coordinar a todos los servicios de bomberos de este país”.

Naveso ha recordado que son más de 22,000 bomberos y que quisieron ir a trabajar en la primeras horas de la catástrofe pero que no les dejaron. El problema es que “como las herramientas actuales no funcionaron tuvieron que ir de forma no oficial, algo que nos pone en peligro a nosotros cuando estamos trabajando en caso de accidente -ha dicho- y también a los ciudadanos porque no se les puede dar el servicio que merecen”.