ICE captura a reconocida periodista de Univisión en Nashville

Nashville, Estados Unidos.

Una periodista de Univisión 42 Nashville y Nashville Noticias fue arrestada por el Servivio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles 4 de marzo. Se trata de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien fue capturada por agentes de inmigración mientras se encontraba en su vehículo junto a su esposo y su hija pequeña.

Según el comunicado emitido por su medio, el hecho ocurrió frente a un gimnasio ubicado en el 2615 Murfreesboro Pike. El vehículo en el que viajaba Rodríguez, identificado con el logo de Nashville Noticias, fue rodeado por varios automóviles, y varios hombres bajaron para detenerla. Tras la detención, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención de inmigración. El comunicado de la empresa para la que labora subraya que esperan una resolución rápida que le permita reunirse con su esposo, Alejandro Medina, y su hija, y continuar su proceso legal dentro de los marcos permitidos por la ley estadounidense.