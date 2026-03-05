ICE captura a reconocida periodista de Univisión en Nashville

Una periodista de Univisión 42 Nashville y Nashville Noticias fue arrestada por el Servivio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles 4 de marzo.
Se trata de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien fue capturada por agentes de inmigración mientras se encontraba en su vehículo junto a su esposo y su hija pequeña.
Según el comunicado emitido por su medio, el hecho ocurrió frente a un gimnasio ubicado en el 2615 Murfreesboro Pike. El vehículo en el que viajaba Rodríguez, identificado con el logo de Nashville Noticias, fue rodeado por varios automóviles, y varios hombres bajaron para detenerla.
Tras la detención, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención de inmigración.
El comunicado de la empresa para la que labora subraya que esperan una resolución rápida que le permita reunirse con su esposo, Alejandro Medina, y su hija, y continuar su proceso legal dentro de los marcos permitidos por la ley estadounidense.
El medio indicó que Mira Legal y la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) brindan asesoría legal a la periodista, y que cualquier actualización sobre el caso será informada conforme se avance en el proceso y se reciban respuestas del ICE y la Corte Federal de Tennessee.
Rodríguez es licenciada en periodismo en Colombia y cuenta con varios años de experiencia en medios de comunicación de su país. Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, cubriendo temas relacionados con la sociedad, la salud, asuntos familiares, policiales y migración.