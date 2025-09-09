Hondureño enfrenta graves cargos tras fatal atropellamiento en Houston

Houston, Texas.

Un hondureño de 20 años está acusado de graves cargos en Houston, Estados Unidos, señalado de provocar la muerte de un peatón en un accidente de tránsito ocurrido el 5 de septiembre.

Yimy Ricardo Ulloa Padilla habría provocado un accidente grave y no se detuvo a brindar ayuda a otro involucrado. El hondureño enfrenta, además, cargos por conducir en estado de ebriedad.