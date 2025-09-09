Hondureño enfrenta graves cargos tras fatal atropellamiento en Houston

Un hondureño de 20 años está acusado de graves cargos en Houston, Estados Unidos, señalado de provocar la muerte de un peatón en un accidente de tránsito ocurrido el 5 de septiembre.
Yimy Ricardo Ulloa Padilla habría provocado un accidente grave y no se detuvo a brindar ayuda a otro involucrado. El hondureño enfrenta, además, cargos por conducir en estado de ebriedad.
La víctima fatal del accidente fue identificada como Ricky Ornelas, de 34 años de edad.
El hondureño conducía una Ford F150 blanca que atropelló a Ornelas, según el informe de la División de Delitos Vehiculares de la Policía de Houston.
Según el informe policial, el hondureño no se detuvo para ayudar al peatón y se alejó de la escena. Agentes lo localizaron en otra zona y determinaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Fue detenido y ahora enfrenta varios cargos.