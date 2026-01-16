Matan a hondureño que extorsionaba a migrantes en México

Coatzacoalcos, México.

Un hondureño identificado como Dani Javier Castillo Rosales, alias “Dani El Manco”, fue asesinado a balazos dentro de la vivienda donde se ocultaba en la colonia Constituyentes, Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz. La víctima, de 34 años, era señalada por autoridades locales como presunto cobrador de extorsión a migrantes indocumentados que cruzaban por la zona en su ruta hacia el norte de México.

El crimen se registró la tarde del 11 de enero, cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta una casa ubicada en la intersección de las calles Río Grijalva y Buganvilias. Los hombres ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido. Tras el ataque, fuerzas de seguridad municipal y otras corporaciones acordonaron el sector, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver para los procedimientos legales correspondientes.