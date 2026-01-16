  1. Inicio
Matan a hondureño que extorsionaba a migrantes en México

"El Manco" —como lo conocían en Coatzacoalcos—, había sido lanzado del tren "la Bestia" en enero de 2025 por migrantes supuestamente afectados

A la izquierda en la imagen, una patrulla policial mexicana en el sitio en el que fue hallado sin vida el hondureño. A la derecha, fotografía que muestra herido al hondureño Dani Javier Castillo en enero de 2025.

Coatzacoalcos, México.

Un hondureño identificado como Dani Javier Castillo Rosales, alias “Dani El Manco”, fue asesinado a balazos dentro de la vivienda donde se ocultaba en la colonia Constituyentes, Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz.

La víctima, de 34 años, era señalada por autoridades locales como presunto cobrador de extorsión a migrantes indocumentados que cruzaban por la zona en su ruta hacia el norte de México.

El crimen se registró la tarde del 11 de enero, cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta una casa ubicada en la intersección de las calles Río Grijalva y Buganvilias. Los hombres ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad municipal y otras corporaciones acordonaron el sector, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver para los procedimientos legales correspondientes.

Castillo Rosales contaba con antecedentes violentos. En enero de 2015 perdió un brazo y una mano luego de ser arrojado de un tren en movimiento por varias de sus víctimas, cuando viajaba junto a otros migrantes. Pese a ello, habría continuado extorsionando a personas en tránsito por la región, según informes policiales.

