Ola de frío en EE UU con temperaturas récord en Florida

Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) avisó ayer lunes de una ola de frío en los dos tercios del este del país, con récords de temperaturas mínimas en Florida, donde se espera que estén por debajo de los cero grados Celsius (°C), lo que incluso podría congelar a las iguanas.

El informe del organismo reportó que "máximas y mínimas temperaturas de entre 20 y 30 grados Fahrenheit (-6°C y -1°C) debajo del promedio empatarán o romperán muchos récords en el sureste durante la noche".

Esto ocurre por "una frígida masa de aire polar continental" que "continuará fluyendo al sur a través del centro y el este de EE.UU. detrás de un frente polar asociado", lo que también dejará un clima "nevado, muy frío y ventoso" desde la zona de los Grandes Lagos, hasta Nueva Inglaterra y el oeste de los montes Apalaches.

Por ello, hay alertas de congelamiento desde la zona baja del Valle del Misisipi hasta la llanura costera de Virginia con pronósticos de 4 a 8 pulgadas de nieve en los Grandes Lagos y los Apalaches adicionales a las que ya han caído en días anteriores.