Hondureño es acusado de provocar accidente mortal en Nashville

El hondureño Julio César Herrera conducía alcoholizado cuando provocó el accidente que costó la vida de una ciudadana

  • 27 de agosto de 2025 a las 10:21 -
  • Henning García
Julio César Herrera González fue detenido en Nashville, Tennessee.

​​​​Nashville, Estados Unidos.

Un hombre acusado de matar a una mujer en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, mientras presuntamente conducía bajo la influencia del alcohol es un inmigrante ilegal de Honduras.

A principios de este mes, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville informó que Julio César Herrera González estuvo involucrado en un choque frontal en Bell Road, que le costó la vida a Raquel Lorena Sarabia Barajas, de 37 años.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que González es un inmigrante ilegal de Honduras a quien se le otorgó el Estatus de Protección Temporal en 2008, y que el TPS fue revocado en 2015, informó Fox News.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió una orden de arresto contra González el sábado 23 de agosto de 2025.

Actualmente está acusado de homicidio vehicular, agresión vehicular, DUI (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas) y conducir sin licencia.

