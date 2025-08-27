Hondureño es acusado de provocar accidente mortal en Nashville

​​​​Nashville, Estados Unidos.

Un hombre acusado de matar a una mujer en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, mientras presuntamente conducía bajo la influencia del alcohol es un inmigrante ilegal de Honduras.

A principios de este mes, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville informó que Julio César Herrera González estuvo involucrado en un choque frontal en Bell Road, que le costó la vida a Raquel Lorena Sarabia Barajas, de 37 años.