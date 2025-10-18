Capturan en Luisiana a hondureño buscado por Interpol

Luisiana, Estados Unidos.

Arnoldo Alejandro Arita-Recinos, un hondureño de 29 años residente en Morgan City, Luisiana, Estados Unidos, fue arrestado el sábado 11 de octubre por agentes del Departamento de Policía local, tras protagonizar un incidente de alteración del orden público. Lo que parecía una detención menor por intoxicación en vía pública terminó revelando que el hombre era buscado internacionalmente por homicidio.

De acuerdo con el reporte policial, Arita-Recinos se encontraba bajo los efectos del alcohol y causaba disturbios en un espacio público. Al intentar detenerlo, los oficiales informaron que el sujeto opuso resistencia y forcejeó con ellos, aunque finalmente lograron someterlo tras una breve confrontación. Durante el proceso de verificación de identidad, las autoridades descubrieron que el detenido tenía una orden de captura internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), relacionada con un caso de homicidio ocurrido en Honduras.