Hispana muere en accidente automovilístico en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

El accidente ocurrió alrededor de las 5:02 de la mañana, aproximadamente a 16 millas al oeste de Brackettville, en el condado de Kinney.

Brittany Briana Ramon, de 25 años y residente de Uvalde, Texas, murió la madrugada del pasado sábado 8 de agosto tras verse involucrada en un accidente de tránsito en la carretera US 90.

Según la información, Brittany conducía un Chevrolet Equinox de color azul cuando ingresó al carril contrario y terminó impactando de frente contra una camioneta Dodge.

La camioneta involucrada en el accidente remolcaba un helicóptero al momento del choque. El conductor intentó realizar una maniobra para evitar la colisión, pero no logró esquivar el vehículo.

Tras el fuerte impacto, los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas involucradas en el accidente.

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Las autoridades declararon a Brittany Briana Ramon sin vida en el sitio debido a las lesiones provocadas por el choque.

El conductor de la camioneta resultó con heridas leves y recibió atención médica por parte de los servicios de emergencia que llegaron a la escena.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente y establecer cómo ocurrió la invasión del carril contrario.