Gobierno de Guatemala propone un precio límite al diésel, cuyo coste desencadenó protestas

Ciudad de Guatemala, Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, planteará ante el Congreso un precio límite al diésel con el fin de aliviar el alto costo de los combustibles registrado en el país centroamericano durante el último semestre, que ha desencadenado protestas.

El mandatario informó este lunes en rueda de prensa que la iniciativa fue enviada al Órgano Legislativo, donde no cuenta con mayoría, para que sea debatida y eventualmente aprobada.

La decisión tiene lugar después de que Arévalo de León propusiera, sin éxito, un nuevo subsidio a los combustibles, medida que ya fue avalada hace dos meses por el Congreso pero que, según denuncian diversos sectores de la sociedad, no ha mejorado la situación.