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El gobernador de California se burla de Trump por error tipográfico en el acuerdo de la IA

El gobernador de California endureció desde el año pasado su tono en internet, con mensajes, memes y burlas dirigidos al presidente

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:19 -
  • Agencia EFE
El gobernador de California se burla de Trump por error tipográfico en el acuerdo de la IA

En el escrito decía "Unites States" en lugar de "United States".

 Foto: archivo

Los Ángeles, Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, se burló del presidente estadounidense, Donald Trump, por el error tipográfico que aparece en el cuerdo sobre inteligencia artificial (IA) que firmó este martes con magnates tecnológicos, en el que está escrito "Unites States" en lugar de "United States" para referirse a Estados Unidos.

"La edad de Oro de la 'Súper Inteligencia' (en referencia al nuevo término con el que ha rebautizado la IA)", escribió Newsom en un mensaje en X en el que adjuntaba una captura del documento oficial donde se apreciaba el error sobre la firma del mandatario estadounidense.

La burla de Newsom, potencial candidato a las primarias presidenciales demócratas, sobre un documento presidencial forma parte de la confrontación política ya sostenida con Trump, marcada también por el uso de las redes sociales como espacio de choque entre ambos líderes.

El gobernador de California endureció desde el año pasado su tono en internet, con mensajes, memes y burlas dirigidos al presidente, en una estrategia más combativa que incluso replica algunos códigos de comunicación asociados a Trump.

Este episodio coincide además con el debate sobre la IA en EE.UU., en el que Trump firmó ayer una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal.

Frente a esa postura de Trump por acelerar el desarrollo del sector, California, por su parte, ha tratado de situarse a la vanguardia en medidas para endurecer la vigilancia sobre las empresas de IA y exigir mayores mecanismos de transparencia y supervisión reforzada.

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Agencia EFE
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